Canovi: “Inter, temo Conte tornerà a piangere e lamentarsi. Hanno solo…”

Dario Canovi, noto ed esperto procuratore, ha parlato della delicata situazione economica dei club europei, costretti a fare i conti con i danni subiti a causa del Coronavirus. Queste le sue parole ai microfoni di TMW: “Agnelli all’ECA ha fatto capire che i problemi economici colpiscono le grandi squadre, e non solo le piccole. D’altronde un nazionale italiano (Florenzi, ndr) va al PSG per 1 milione. Ok che è di prestito, ma sono cifre da Serie C. Tranne Milan e Napoli quali altre squadre hanno fatto acquisti? Torino, poi movimenti dello Spezia… Gli acquisti migliori sono stati fatti a gennaio, da Fiorentina e Juventus. Dopo il Covid, ci accorgiamo che i grandi club non hanno soldi. L‘Inter ha reinvestito quanto avuto dalla cessione di Icardi ma non ha fatto altro. E temo che tra un po’ sentiremo Conte nuovamente piangere e lamentarsi. Siamo in un momento di grandissima crisi economica e questo non può non ricadere sul calcio e sulle valutazioni folli che si davano. Neanche in Inghilterra ci sono stati i grandi acquisti, almeno non all’altezza delle passate stagioni”.