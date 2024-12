“Sono stufo di vedere arbitraggi come quello di ieri in Bologna-Venezia: non è più calcio. Il VAR è la rovina di questo sport, non si possono dare due rigori in quel modo. Il calcio è un gioco di contatto, se ogni volta che uno ti tocca vai giù per terra non può essere rigore. Non è più calcio”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi.