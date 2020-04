Zaniolo rivela: “Inter, il mio percorso in Primavera era finito: sono andato via perché volevo…”

Intervenuto su Sky Sport 24, il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha raccontato i retroscena dell’addio all’Inter – squadra nella quale è cresciuto – e il passaggio al club giallorosso: “Sono andato via perché io volevo giocare in prima squadra, ritenevo finito il percorso in Primavera. Non mi aspettavo di andare alla Roma, forse una squadra meno importante… poi è stato tutto casuale: ero in giro con i miei amici, mi ha scritto mio papà all’improvviso dicendomi che sarei andato a Roma il giorno dopo, sono partito totalmente inconsapevole e mi sono ritrovato in un top club“.

Zaniolo ha parlato anche del rapporto con Roberto Mancini: “Mi ha portato in Nazionale prima ancora che esordissi tra i professionisti: quando il ct mi ha chiamato in azzurro non ci credevo, guardavo Sky e pensavo ci fosse un errore… dicevo, non è possibile“.