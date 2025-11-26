A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter , dagli studi di Sky Sport Fabio Capello ha parlato così della gara: "L'Atletico è una squadra importante ma non tanto come le altre che fanno parte del gruppo della Coppa dei Campioni. È una squadra che gioca un calcio che può dare fastidio all'Inter, non è una squadra che viene a pressare, vuole lo spazio in avanti e difende molto bene".

"L'Inter tatticamente deve stare molto attenta a non esporsi troppo, per questo Chivu ha scelto Bisseck, vuole giocare a pressare e recuperare palla. Non credo che riuscirà a mettere in difficoltà sotto questo aspetto i giocatori spagnoli che ne escono sempre molto bene sotto questo aspetto. La preparazione della partita è su questo cose, attenzione alle ripartenze dell'Atletico, da parte dell'Inter attenzione ai difensori perché hanno la possibilità di fare qualcosa di importante questa sera. Parole di Simeone? Aiutano Chivu perché i giocatori fanno vede che stanno bene con questo e danno qualcosa in più".