A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter , dagli studi di Sky Sport Goran Pandev ha parlato così della gara: "Meglio di così' non poteva capire perché dopo la partita sfortunata contro il Milan, stasera c'è un'altra occasione. Mi aspetto una squadra nervosa e incazzata e credo che stasera possano fare bene".

"L'Inter ha 12 punti e può gestire bene, deve pensare di fare la sua partita, fare possesso e poi sappiamo che l'Inter sulle fasce è devastante e deve attaccare là. Parole di Simeone? Non credo che Chivu le abbia prese male, questa piò essere una motivazione in più per i giocatori".