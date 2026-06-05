Ha capito i punti che doveva toccare nella testa dei giocatori dopo la clamorosa sconfitta con il PSG, è riuscito subito a farsi capire, è riuscito a permettersi di giocare un calcio un po' diverso rispetto al precedente, e meritatamente è riuscito a vincere campionato e Coppa. Veramente una grande squadra. Io l'ho avuto come giocatore, grande giocatore, intelligente: si è dimostrato ancora più intelligente come allenatore. Complimenti all'Inter e alla dirigenza, che lo ha voluto con coraggio".