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fcinter1908 ultimora Capello: “Chivu intelligente, si è subito fatto capire. Dopo la clamorosa sconfitta con il PSG…”

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Capello: “Chivu intelligente, si è subito fatto capire. Dopo la clamorosa sconfitta con il PSG…”

Capello: “Chivu intelligente, si è subito fatto capire. Dopo la clamorosa sconfitta con il PSG…” - immagine 1
L'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus si è complimentato con l'Inter e con il suo tecnico dal palco del Teatro Regio di Parma
Fabio Alampi Redattore 

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Fabio Capello, dal palco del Teatro Regio di Parma in occasione della presentazione del calendario della Serie A 2026/27, ha fatto i complimenti all'Inter e al suo tecnico Cristian Chivu: "Un giocatore intelligente, un allenatore intelligente.

Cristian Chivu
Getty Images

Ha capito i punti che doveva toccare nella testa dei giocatori dopo la clamorosa sconfitta con il PSG, è riuscito subito a farsi capire, è riuscito a permettersi di giocare un calcio un po' diverso rispetto al precedente, e meritatamente è riuscito a vincere campionato e Coppa. Veramente una grande squadra. Io l'ho avuto come giocatore, grande giocatore, intelligente: si è dimostrato ancora più intelligente come allenatore. Complimenti all'Inter e alla dirigenza, che lo ha voluto con coraggio".

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