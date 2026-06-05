L'Inter ha battuto in giornata il primo colpo per la stagione 2025/26: il club nerazzurro ha ufficializzato il ritorno alla base di Aleksandar Stankovic , per il quale è stata esercitata l'opzione di recompra dal Club Brugge.

In attesa di capire se resterà a Milano o se verrà ceduto nuovamente per generare una corposa plusvalenza, tornano in mente le parole usate su Instagram dallo stesso centrocampista serbo un anno fa, nel momento in cui si apprestava a partire per il Belgio: "Non so dire se questo è un addio o un arrivederci, lo sa solo il destino. Quello che so io è che è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Grazie Inter, grazie a ogni singola persona che ho incontrato in questi anni. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare il sogno di una vita e mi hanno preparato ad affrontare le avventure esaltanti che mi aspettano. E magari un giorno ci incontreremo di nuovo".