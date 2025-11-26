Al termine di Atletico Madrid-Inter, Fabio Capello ha commentato la sconfitta della squadra di Chivu sottolineando un grosso difetto dei nerazzurri. "L'Inter poteva anche vincerla, è stata una buona prova, ma non si possono regalare le partite così all'ultimo minuto. Troppi cambiamenti e probabilmente non hanno trovato le posizioni. Il gol dell'Atletico è irregolare, c'è il fallo di mano del giocatore dell'Atletico".

"Dopo il pareggio l'Inter diventa una squadra amorfa, non pressa e si appiattisce, non c'è quella determinazione che c'era prima. Fa gol e si siedono, questa è una caratteristica che Chivu non è riuscito a togliere. Poi il gol finale quando fai tanti cambi, poi diventa molto difficile prendere le posizioni e se non metti un ostacolo a un giocatore come Gimenez forte di testa...".