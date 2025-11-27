FC Inter 1908
Romano: “Simeone pensa davvero all’Italia! E chi gli è vicino confida che l’Inter…”

Così l'esperto di mercato: "Risulta che nella sfera più privata del Cholo si sia manifestata questa voglia di una opportunità italiana"
Marco Astori
Marco Astori 

L'Inter esce sconfitta dal Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Un Simeone che il giorno prima della partita, a domanda diretta di FcInter1908, ha confermato questo desiderio di voler allenare l'Inter in futuro prima o poi.

Ecco cosa risulta in merito a Fabrizio Romano: "Risposta un po’ particolare, lui apre la strada, manda un segnale. Risulta che nella sfera più privata del Cholo si sia manifestata questa voglia di una opportunità italiana. Una prospettiva a cui pensa veramente, non solo come sogno, qualcosa di concreto.

Il suo legame con l’Inter è fortissimo e lo conferma anche chi gli è vicino. Ma facciamo chiarezza sullo stipendio di Simeone: la cifra è altissima, vicina ai 15 milioni di euro netti a stagione. In Italia è una cifra inimmaginabile. Servirebbe un sacrificio importante per tornare in Italia”.

