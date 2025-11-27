L'Inter esce sconfitta dal Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Un Simeone che il giorno prima della partita, a domanda diretta di FcInter1908, ha confermato questo desiderio di voler allenare l'Inter in futuro prima o poi.
Romano: “Simeone pensa davvero all’Italia! E chi gli è vicino confida che l’Inter…”
Così l'esperto di mercato: "Risulta che nella sfera più privata del Cholo si sia manifestata questa voglia di una opportunità italiana"
Ecco cosa risulta in merito a Fabrizio Romano: "Risposta un po’ particolare, lui apre la strada, manda un segnale. Risulta che nella sfera più privata del Cholo si sia manifestata questa voglia di una opportunità italiana. Una prospettiva a cui pensa veramente, non solo come sogno, qualcosa di concreto.
Il suo legame con l’Inter è fortissimo e lo conferma anche chi gli è vicino. Ma facciamo chiarezza sullo stipendio di Simeone: la cifra è altissima, vicina ai 15 milioni di euro netti a stagione. In Italia è una cifra inimmaginabile. Servirebbe un sacrificio importante per tornare in Italia”.
