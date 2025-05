"Sicuramente il Barcellona è una squadra sempre pericolosa, anche quando difende ma soprattutto quando attacca. 9 titolari hanno riposato, sono freschi come l'Inter. Yamal si diverte nei big-match, non sente la pressione neanche contro il Real Madrid. Non sente la difficoltà della partita, è una dote che hai o non hai, è difficilissima averla"