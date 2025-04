Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così in vista di Inter-Bayern Monaco di domani sera

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così in vista di Inter-Bayern Monaco di domani sera: "Domani è una partita molto difficile. Il Bayern è un'ottima squadra, vorranno recuperare il risultato e l'Inter deve stare molto attenta. Forse l'errore sarebbe gestire la partita: deve giocare come se fosse 0-0.