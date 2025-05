In studio a Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato così dell’approdo dell’Inter in finale di Champions League

In studio a Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato così dell’ approdo dell’Inter in finale di Champions League .

“L’Inter ha dimostrato di avere grande personalità in queste due gare, è cresciuta molto. Io metterei in evidenza una cosa, c’è anche un colpevole: Flick. Io sono così: Lewandowski gli ultimi minuti poteva evitare di metterlo in campo. Ha perso per presunzione.