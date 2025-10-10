Capello insiste: “Con la Juve vinsi due scudetti, poi tolti immeritatamente”

"Ritengo che Napoli e Inter siano le due squadre più attrezzate per il campionato", spiega Fabio Capello a Sky

Matteo Pifferi Redattore 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 16:32)

Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabio Capello ha parlato ancora di Calciopoli:

"Trezeguet? Ci sono giocatori con cui ho avuto un rapporto bellissimo, i giocatori di quella Juventus che ha vinto i due scudetti che poi ce li hanno tolti immeritatamente. Era una squadra forte, con un gruppo forte e una mentalità alta, poi la cosa più bella è stata che nella finale del 2006 c'erano 7-8 giocatori della Juve"

Capello, poi, ha trattato anche temi di attualità: "Ritengo che Napoli e Inter siano le due squadre più attrezzate per il campionato, il Milan senza le Coppe può essere il Napoli dell'anno scorso. Al Milan, ma anche alla Roma, mancano ad entrambe una punta"

"Roma-Inter? Ora ci sono partite delle Nazionali che possono scombussolare tutto. Faccio un esempio: Leao fa due gol, poi tutti diranno: 'Come si fa a non farlo giocare?'. Aspettiamo dopo le Nazionali, l'importante è che tornino tutti sani. La cosa bella è che abbiamo cominciato a giocare meno col portiere. Guardiola ha inventato il calcio da dietro, l'altro giorno invece ha detto che il portiere deve parare e salvare il risultato"