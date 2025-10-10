Il pensiero di Zlatan Ibrahimovic su Cristian Chivu. Queste le dichiarazioni del dirigente del Milan sull’allenatore dell’Inter (qui tutta l'intervista).
Il pensiero di Zlatan Ibrahimovic su Cristian Chivu. Queste le dichiarazioni del dirigente del Milan sull’allenatore dell’Inter
“Lo conosco dai tempi dell’Ajax. Era una squadra di talenti, lui era il più maturo. Avanti mentalmente e come persona. È stato un campione, come allenatore è presto per giudicare, gli mando un in bocca al lupo ma non deve vincere…”, ha detto Ibra alla Gazzetta dello Sport.
