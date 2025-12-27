Presente a Dubai per la 16ª edizione del Globe Soccer Awards, Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Alla domanda su quando potremo tornare ad avere in posizioni importanti club e giocatori italiano, il tecnico ha risposto così. "È un momento molto difficile per il calcio italiano. Ne parlavo proprio con Gravina oggi del fato che nella Youth League nella fase finale sono state eliminate 3 squadre su 4. Questo vuol dire che non abbiamo grandi talenti che stanno arrivando, che stanno crescendo e questo mi preoccupa molto".

"Penso che abbiamo sbagliato tutto nel far crescere i giovani, abbiamo pensato alla tattica e non alla tecnica e questi sono i risultati. A 12-13 anni fanno la tattica invece di insegnargli a palleggiare e cosa si può fare col pallone. Un altro grande difetto che abbiamo avuto è che quando abbiamo trovato qualcuno che dribblava gli dicevamo "no, devi passarla subito". Lasciamoli dribblare. La carenza dei giocatori italiani nel campionato italiano è una cosa incredibile. Quando penso che nel Milan gioca un giocatore e qualche volta due giocatori, c'è da preoccuparsi veramente, anche nella Juve ce ne sono pochi, dappertutto".