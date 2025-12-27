"Mancano ancora 5 giorni. Per un allenatore è sempre difficile parlare di mercato, se parli sembra che manchi di rispetto ai giocatori a disposizione. E ci tenevo a dirlo: un allenatore non verrà mai a dirvi cosa manca, cosa serve. Altrimenti significa che i 25 giocatori presenti non sono all'altezza. Non è mai semplice raccontare tutto".