FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Chivu: “Mercato? Per un allenatore è difficile parlarne. Ci tengo a dire una cosa”

ultimora

Chivu: “Mercato? Per un allenatore è difficile parlarne. Ci tengo a dire una cosa”

Chivu: “Mercato? Per un allenatore è difficile parlarne. Ci tengo a dire una cosa” - immagine 1
Tra gli argomenti affrontati dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa, c'è stato anche quello relativo al mercato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Chivu: “Mercato? Per un allenatore è difficile parlarne. Ci tengo a dire una cosa”- immagine 2

Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti affrontati dal tecnico nerazzurro, c'è stato anche quello relativo al mercato.

Chivu: “Mercato? Per un allenatore è difficile parlarne. Ci tengo a dire una cosa”- immagine 3

"Mancano ancora 5 giorni. Per un allenatore è sempre difficile parlare di mercato, se parli sembra che manchi di rispetto ai giocatori a disposizione. E ci tenevo a dirlo: un allenatore non verrà mai a dirvi cosa manca, cosa serve. Altrimenti significa che i 25 giocatori presenti non sono all'altezza. Non è mai semplice raccontare tutto".

 

Leggi anche
Chivu ammette: “Sono stati mesi difficili per quello che è successo l’anno scorso”
Bellinazzo: “Inter, record di ricavi. Seconda in Serie A per utile! E non è la più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA