Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti affrontati dal tecnico nerazzurro, c'è stato anche quello relativo al mercato.
Chivu: “Mercato? Per un allenatore è difficile parlarne. Ci tengo a dire una cosa”
Tra gli argomenti affrontati dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa, c'è stato anche quello relativo al mercato
"Mancano ancora 5 giorni. Per un allenatore è sempre difficile parlare di mercato, se parli sembra che manchi di rispetto ai giocatori a disposizione. E ci tenevo a dirlo: un allenatore non verrà mai a dirvi cosa manca, cosa serve. Altrimenti significa che i 25 giocatori presenti non sono all'altezza. Non è mai semplice raccontare tutto".
