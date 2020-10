Capello: “Inter, con lo Shakhtar era la partita di Eriksen. Lo avrei visto bene giocare alla Pirlo”

Intervenuto negli studi di Sky Sport nel post partita delle gare di Champions League, Fabio Capello è tornato anche sul pareggio per 0-0 ottenuto dall‘Inter di Antonio Conte a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk:

“Secondo me qualcosa non ha funzionato nell’Inter. Bisognava attaccare la linea difensiva dello Shakhtar con lanci precisi, forse è mancato Eriksen. Mancava uno con i piedi in grado di lanciare in maniera precisa gli attaccanti. E’ entrato in campo da trequartista, ma doveva venire a prendere la palla più indietro, alla Pirlo. L’Inter meritava di vincere, ma poteva fare qualcosa in più. Non pensavo i nerazzurri potessero dominare così come fatto nel primo tempo. Ma ci sono delle partite in cui bisogna individuare i punti deboli degli avversari, e questo non è avvenuto“.

(Fonte: Sky Sport)