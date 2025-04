Intervenuto durante l'evento "Il Foglio a San Siro", Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e non solo

Intervenuto durante l'evento "Il Foglio a San Siro", Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Al Milan e alla Juventus non c’è società dietro, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare. L’Atalanta ha pagato un’intensità che non era più la stessa della prima parte di stagione, probabilmente anche a livello difensivo sono mancati dei giocatori. L’Inter ha un calendario molto molto intenso, ha tante partite importanti a tutti i livelli”.