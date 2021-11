Capuano: “3 giornate a Satriano? Va messa in discussione l’infallibilità di…”

Il commento del giornalista: "Andrebbe proprio messa in discussione l'infallibilità dei referti arbitrali. Anche quando sono palesemente sbagliati"

"Il problema di questo episodio, concluso con 3 giornate di squalifica a testa per i due giocatori "colpevoli" di avere colpito con una testata l'avversario, è che andrebbe proprio messa in discussione l'infallibilità dei referti arbitrali. Anche quando sono palesemente sbagliati". Questo il commento di Giovanni Capuano, giornalista, in merito alla squalifica comminata a Martin Satriano, centravanti dell'Inter, dopo una presunta testata ad un calciatore della Primavera della Roma. Ma dalle immagini si vede benissimo che l'uruguaiano non ha assolutamente colpito il suo avversario.