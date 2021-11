Satriano, quale testata? Squalifica assurda, immagini chiare. Ora l’Inter…

L'attaccante uruguaiano è stato fermato per 3 giornate dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la Roma

La notizia della pesante squalifica inflitta a Martin Satriano ha fatto molto parlare: l'attaccante dell'Inter è stato fermato per 3 giornate dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata nei minuti finali della gara contro la Roma, ottava giornata del campionato Primavera. Una sentenza che ha scatenato parecchie reazioni e accuse, e non poteva essere altrimenti, nei confronti del gioiellino uruguaiano. Parole che, evidentemente, sono arrivate da chi non ha visto neanche una singola immagine dell'accaduto.

Riavvolgiamo un attimo il nastro: minuti finali di Inter-Roma, giallorossi in vantaggio di una rete. In pieno recupero il romanista Morichelli (successivamente squalificato per 4 giornate, un turno in più per l'aggravante di essere diffidato) spintona senza motivo Satriano. L'uruguaiano si gira, i due vanno testa a testa, il portiere nerazzurro Rovida allontana prontamente il compagno: una scena durata lo spazio di un secondo, nessuna testata, nessuna rissa. Un episodio sicuramente non bello, che non dovrebbe accadere su un campo di calcio, soprattutto a livello giovanile, ma privo di qualsiasi tipo di violenza tale da meritare sanzioni. L'arbitro Scarpa, tuttavia, non è dello stesso avviso, ed espelle senza pensarci due volte sia Satriano che Morichelli.