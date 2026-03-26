Romelu Lukaku era atteso questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti con il Napoli, come era stato concordato dopo che il centravanti belga aveva lasciato il ritiro del Belgio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'obiettivo del Napoli era di farlo rientrare prima per migliorare la condizione fisica. Lukaku è ancora in Belgio e non tornerà in Italia prima dell'inizio della settimana prossima.

Il Napoli - riporta Sky - è decisamente irritato - anche la proprietà - perché Conte, Oriali e tutto lo staff si aspettavano il suo rientro anticipato per provare a recuperare la condizione in vista delle prossime partite. Ci sono stati contatti anche dai ieri ma Lukaku ha scelto di rimanere in Belgio. Sempre secondo Sky, non è da escludere che Lukaku possa trovare poco spazio da qui alla fine e così facendo anche la convocazione per il Mondiale sarebbe a rischio.