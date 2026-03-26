FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Lukaku non torna a Castel Volturno e rimane in Belgio: Napoli e Conte irritati

ultimora

Sky – Lukaku non torna a Castel Volturno e rimane in Belgio: Napoli e Conte irritati

Sky – Lukaku non torna a Castel Volturno e rimane in Belgio: Napoli e Conte irritati - immagine 1
Caso Lukaku a Napoli: era atteso al centro sportivo oggi, rimarrà in Belgio fino all'inizio della prossima settimana
Matteo Pifferi Redattore 

Romelu Lukaku era atteso questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti con il Napoli, come era stato concordato dopo che il centravanti belga aveva lasciato il ritiro del Belgio.

Sky – Lukaku non torna a Castel Volturno e rimane in Belgio: Napoli e Conte irritati- immagine 2
hln.be

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'obiettivo del Napoli era di farlo rientrare prima per migliorare la condizione fisica. Lukaku è ancora in Belgio e non tornerà in Italia prima dell'inizio della settimana prossima.

Sky – Lukaku non torna a Castel Volturno e rimane in Belgio: Napoli e Conte irritati - immagine 1
Getty Images

Il Napoli - riporta Sky - è decisamente irritato - anche la proprietà - perché Conte, Oriali e tutto lo staff si aspettavano il suo rientro anticipato per provare a recuperare la condizione in vista delle prossime partite. Ci sono stati contatti anche dai ieri ma Lukaku ha scelto di rimanere in Belgio. Sempre secondo Sky, non è da escludere che Lukaku possa trovare poco spazio da qui alla fine e così facendo anche la convocazione per il Mondiale sarebbe a rischio.

Leggi anche
Borghi: “Una montagna addosso se l’Inter non batte la Roma. E c’è domanda...
Mutu: “Ho parlato con Chivu, ecco cosa abbiamo deciso. Ha avuto fortuna, ma è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA