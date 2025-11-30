Dalle colonne di Panorama, Giovanni Capuano ha analizzato la vittoria della squadra di Chivu

Dopo due sconfitte consecutive (Milan e Atletico Madrid), l'Inter è tornata alla vittoria. Trascinata da Lautaro, i nerazzurri hanno battuto il Pisa. Dalle colonne di Panorama, Giovanni Capuano ha analizzato così la vittoria della squadra di Chivu: "Stufa di perdere sempre la stessa partita, l’Inter ha deciso di cambiare copione a Pisa e di vincere per una volta una sfida “sporca”. Era già successo a Verona, a dir la verità, e lì era servita anche una notevole dose di buona sorte. A Pisa, invece, l’Inter ha fatto tutto il contrario di quanto messo in campo nel derby e a Madrid: ha rischiato più dell’avversario, creato meno, giocato sotto ritmo e vinto".

"Alla Allegri, di corto muso, anche se il risultato alla fine è stato anche più rassicurante del prevedibile. E’ possibile che le fatiche fisiche e psicologiche delle battaglie contro Milan e Atletico Madrid abbiano inciso sulla prestazione dell’Inter, una delle peggiori della stagione. Chi osserva il bicchiere e lo trova mezzo pieno segnala che quello che contava era portare a casa i tre punti, tenendo la scia del Milan e contatto strettissimo con la vetta della classifica. I critici avranno riempito il block notes di appunti su quello che non è andato in vista di una settimana di riflessioni".

"Come per tutte le squadre avere un attaccante che segna fa differenza e a Pisa Chivu ha avuto da Lautaro Martinez una doppietta salvifica. Chi non gli vuole bene dirà che sono i soliti gol in provincia, ma è vero anche che alla fine portano punti esattamente come tutti gli altri. Osservato speciale era Luis Henrique e non si può dire che abbia superato l’esame, dal che discende che l’Inter ha un problema di non poco conto a destra".

