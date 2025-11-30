C'è voluta una doppietta di Lautaro Martinez per piegare il Pisa e tornare a conquistare i tre punti. Dopo un primo tempo complicato, la squadra di Chivu ha alzato i giri del motore e ha sbloccato la aprtita grazie a una bella combinazione Pio Esposito-Lautaro col capitano nerazzurro che è tornato al gol. Il raddoppio è arrivato qualche minuto più tardi, sempre col Toro imbeccato da Barella.
Grazie alla doppietta contro il Pisa, l'attaccante nerazzurro ha superato Mazzola nella classifica dei marcatori all time
Per Lautaro una doppietta che gli permette di scavalcare Sandro Mazzola e piazzarsi al quarto posto dei marcatori all time della storia dell'Inter. Inoltre Il Pisa è la 29ª avversaria differente contro cui il capitano nerazzurro va a segno in Serie A ; "Dalla sua stagione d’esordio (dal 2018/19), nessun giocatore ha realizzato almeno una rete contro così tante avversarie diverse nella competizione. Collezione".
