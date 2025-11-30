C'è voluta una doppietta di Lautaro Martinez per piegare il Pisa e tornare a conquistare i tre punti. Dopo un primo tempo complicato, la squadra di Chivu ha alzato i giri del motore e ha sbloccato la aprtita grazie a una bella combinazione Pio Esposito-Lautaro col capitano nerazzurro che è tornato al gol. Il raddoppio è arrivato qualche minuto più tardi, sempre col Toro imbeccato da Barella.