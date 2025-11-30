FC Inter 1908
Grazie alla doppietta contro il Pisa, l'attaccante nerazzurro ha superato Mazzola nella classifica dei marcatori all time
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

PISA, ITALY - NOVEMBER 30: Lautaro Martinez of FC Internazionale celebrates after scoring a goal during the Serie A match between Pisa SC and FC Internazionale at Arena Garibaldi on November 30, 2025 in Pisa, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

C'è voluta una doppietta di Lautaro Martinez per piegare il Pisa e tornare a conquistare i tre punti. Dopo un primo tempo complicato, la squadra di Chivu ha alzato i giri del motore e ha sbloccato la aprtita grazie a una bella combinazione Pio Esposito-Lautaro col capitano nerazzurro che è tornato al gol. Il raddoppio è arrivato qualche minuto più tardi, sempre col Toro imbeccato da Barella.

Per Lautaro una doppietta che gli permette di scavalcare Sandro Mazzola e piazzarsi al quarto posto dei marcatori all time della storia dell'Inter. Inoltre Il Pisa è la 29ª avversaria differente contro cui il capitano nerazzurro va a segno in Serie A ; "Dalla sua stagione d’esordio (dal 2018/19), nessun giocatore ha realizzato almeno una rete contro così tante avversarie diverse nella competizione. Collezione".

