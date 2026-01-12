Capuano smonta la fake news dopo Inter-Napoli: “Circolano ricostruzioni…”

Il noto giornalista ha fatto chiarezza su un maldestro tentativo di accostare situazioni soltanto apparentemente uguali

Si è parlato decisamente troppo del calcio di rigore concesso all'Inter contro il Napoli. E anche a sproposito, in diversi casi. Frutto dei soliti tentativi di piegare la verità al proprio tornaconto di abili coltivatori d'orticelli. Fuori luogo le critiche all'arbitro, ancor di più al VAR per aver segnalato il pestone di Rrahmani a Mkhitaryan, ma soprattutto l'accostamento con altri episodi che poco o nulla hanno a che fare con quello di ieri.