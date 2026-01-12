Si è parlato decisamente troppo del calcio di rigore concesso all'Inter contro il Napoli. E anche a sproposito, in diversi casi. Frutto dei soliti tentativi di piegare la verità al proprio tornaconto di abili coltivatori d'orticelli. Fuori luogo le critiche all'arbitro, ancor di più al VAR per aver segnalato il pestone di Rrahmani a Mkhitaryan, ma soprattutto l'accostamento con altri episodi che poco o nulla hanno a che fare con quello di ieri.
Capuano smonta la fake news dopo Inter-Napoli: "Circolano ricostruzioni…"
Il noto giornalista ha fatto chiarezza su un maldestro tentativo di accostare situazioni soltanto apparentemente uguali
Su uno di questi ha provato a fare chiarezza Giovanni Capuano. Qui il pensiero del giornalista: "A proposito di ricostruzioni che circolano, non ci sono molte analogie tra il rigore di Inter-Napoli e l'intervento su Fullkrug in Milan-Genoa. Semplicemente nel primo caso il pallone non viene mai toccato dal difendente, nel secondo invece il giocatore del Genoa anticipa quello del Milan".
