Il giornalista, su Pressing, ha parlato del due a due nella sfida contro la formazione di Conte e si è soffermato sulle critiche spesso rivolte al capitano

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 18:02)

«Ma è una partita di alto livello oppure no? Perché qualcuno ha detto che mezza squadra ha giocato male. A me sembra sempre che ci si aspetti dall'Inter che debba stravincere tutte le partite e che non ci si renda conto che il Napoli è una squadra all'altezza dell'Inter e non so da chi deriva l'idea contraria. È una squadra composta da campioni anche con tutte le assenze e quelli che ci sono giocatori fortissimi». Fabrizio Biasin, a Pressing, ha risposto alle critiche degli altri opinionisti sulla prestazione della formazione di Chivu nel pari contro il Napoli.

«Il Napoli ha strameritato il suo punto, ha giocato una partita ad altissimo livello. Ma non può passare l'idea che trequarti dell'Inter abbia giocato male. Dite che Lautaro ha giocato male e secondo me non è così, che Calhanoglu non si è visto, non credo. Secondo me i due gol del Napolisono un problema, con la squadra nerazzurra che deve capire le situazioni. Perché giocando ad un buon livello la partita l'Inter non ha capito quei due momenti e questo è grave. Ma non è vero che l'Inter ha giocato male: l'Inter ha giocato una bella partita. L'Inter non ha vinto contro il Napoli non perché Lautaro non segna ma perché prende due gol da stupidi. L'Inter non ha vinto la sua settima partita di fila in Serie A perché si è distratta», ha detto.

«Quello che è incredibile è che Lautaro diventa il problema dell'Inter tutte le volte che non fa gol, fossi in lui metterei la tv fuori dal portone di casa e non vedrei niente, è una follia. L'idea che Lautaro abbia giocato una partita da cinque è follia, ha impegnato la difesa del Napoli e ha rincorso 40mila palloni. Sono le difese la differenza, quella dell'Inter è stata troppo leggera, Akanji ha giocato male questa sera», ha aggiunto sull'attaccante argentino.

«I gol subiti dopo il 75esimo sono un problema più serio di Lautaro che non segna. Questa cosa succede a ripetizione. Negli scontri diretti specialmente l'Inter ad un certo punto si distrae anche quando la partita dovrebbe essere sotto controllo, dovrebbe avere la gara in mano. Questa cosa deve diventare più sporca: l'Inter deve diventare più pragmatica. Comunque questa sera è finita in pareggio non perché l'Inter abbia commesso chissà quali errori ma perché il Napoli è forte, sono i campioni d'Italia. Calhanoglu? C'era anche chi lo spingeva fuori dall'Inter in realtà non solo è importante è pure insostituibile, speriamo che non sia nulla di serio l'affaticamento muscolare per cui ha chiesto il cambio», ha concluso il giornalista.

(Fonte: Pressing)