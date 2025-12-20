Divide da ieri l'opinione degli appassionati di calcio la revoca del rigore all'Inter nella semifinale di Supercoppa Italia contro il Bologna, inizialmente assegnato da Chiffi e poi tolto con l'ausilio del VAR.
Capuano: “Tolto rigore a Bonny? Giusto, ma allora chiudiamola definitivamente su…”
Giovanni Capuano ha analizzato l'accaduto così sui social:
"Il rigore giustamente tolto a Bonny in Supercoppa Italiana chiude definitivamente il discorso su quello erroneamente assegnato a Di Lorenzo in Napoli-Inter. Almeno su questo si è raggiunto un accordo?".
