Capuano: “Tolto rigore a Bonny? Giusto, ma allora chiudiamola definitivamente su…”

Divide da ieri l'opinione degli appassionati di calcio la revoca del rigore all'Inter nella semifinale di Supercoppa Italia contro il Bologna
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Divide da ieri l'opinione degli appassionati di calcio la revoca del rigore all'Inter nella semifinale di Supercoppa Italia contro il Bologna, inizialmente assegnato da Chiffi e poi tolto con l'ausilio del VAR.

Giovanni Capuano ha analizzato l'accaduto così sui social:

"Il rigore giustamente tolto a Bonny in Supercoppa Italiana chiude definitivamente il discorso su quello erroneamente assegnato a Di Lorenzo in Napoli-Inter. Almeno su questo si è raggiunto un accordo?".

