Eva A. Provenzano Caporedattore 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 08:16)

"La società è perplessa perché a Riad lo scontro in area tra Heggem e Bonny è stato corretto dal Var, che ha richiamato Chiffi al monitor, al contrario di quanto accadde allo stadio Maradona per un fallo che obiettivamente non c’era". Così La Gazzetta dello Sport parla della semifinale di Supercoppa, del rigore non dato all'attaccante nerazzurro. Identico a quello dato invece a Di Lorenzo proprio contro l'Interqualche tempo fa.

"Questo tema però non tocca Chivu, che anzi in quel pomeriggio autunnale si accorse di un elemento tossico. I giocatori dell’Inter durante l’intervallo riguardavano le immagini del rigore invece di concentrarsi sull’ambizione di recuperare lo svantaggio. Un sintomo di debolezza inaccettabile", scrive ancora la rosea spiegando che l'allenatore proprio nella gara di campionato si era reso conto che la squadra, anziché mettere in campo tutte le energie per recuperare e rialzarsi dopo l'episodio negativo, si è concentrata proprio su quello. Ed effettivamente il nervosismo in campo era palese tanto che si è arrivati a litigare con la panchina di Conte.

La rosea parla anche dell'eliminazione della Supercoppa e di come il prossimo scontro diretto contro il Napoli sarà un momento importante per tutta la stagione. "A nessuno piace perdere e ha dato fastidio a dirigenza e allenatore aver lasciato l'Arabia Saudita dopo aver giocato solo una partita e aver incassato solo 2.4 mln", "non giustifica nemmeno lo stress del viaggio".

"Ma adesso lo scontro diretto contro il Napoli diventa fondamentale per la stagione", si legge sul giornale sportivo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)