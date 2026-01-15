Il pensiero del noto giornalista a proposito della lotta al vertice in Serie A

Daniele Vitiello Redattore/inviato 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 23:02)

Massimo Caputi ha commentato i temi di giornata a Tmw Radio. Queste le sue parole:

Che cosa ci racconta l'allungo dell'Inter sul Napoli? "Credo che il Napoli stia pagando le tante assenze, prima o poi doveva pagare il conto. L'Inter invece non solo ha tanti cambi in attacco, ma li ha pure a centrocampo e in difesa. Ad ogni modo il Napoli ha pagato lo sforzo di San Siro di pochi giorni fa, ma il campionato è ancora lungo. Devono tornare le coppe europee e per questo non sottovaluterei anche il Milan".

Che appunto faresti a Conte finora? "Che ci sono stati troppi infortuni muscolari. Tantissimi hanno avuto problemi di questo tipo e ormai non si può più parlare di casualità".

Roma e Juventus possono ancora coltivare grandi ambizioni? "Per lo scudetto non credo a nessuna delle due. La Juventus sta rubando l'occhio perché gioca bene e perché vince, ma sono curioso di capire se potrà tenere questo ritmo. Questo campionato ci ha dimostrato che tutte le squadre affrontano degli alti e bassi. Giocare tutte le partite con la stessa intensità è molto complicato. Anche il mercato comunque ci darà un modo di fare della valutazioni definitive".