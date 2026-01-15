Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue considerazioni: "Napoli? E' un momento difficile, non so se si decide ora il campionato ma il +6 somiglia a un +7. Ho pensato che lo Scudetto è andato. Non c'è traccia di rientri rapidi degli infortunati, anzi, ieri Neres è entrato ed è uscito, e Anguissa Stellini ha detto che non sa quando tornerà. Le assenze rimarranno ancora per un po' un problema. Il Napoli poi dipende da Hojlund, che gioca tutte le partite. Ora non sta rendendo perché forse è stanco, avrebbe bisogno di riposo ma manca l'alternativa.