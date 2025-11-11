Caressa: “Conte mi è piaciuto questa volta. Ecco come ho interpretato il suo pensiero”

Conte mi è piaciuto, schietto, sincero, diretto. Conte al 100%. Ha detto cose fortissime. Ha cambiato comunicazione, è andato dritto. Ieri ha detto non siamo squadra, non accompagno il morto. Non vede più il mutuo soccorso che ha visto l'anno scorso. Lui li stresserà ancora di più e credo di poter dire che è l'ultimo anno di Conte a Napoli. Arriverà a un tale grado di ossessione che la tensione interna diventerà poco sopportabile. Difficile poi ci sia l'idillio. Costo quel che costi per vincere quest'anno deve portare la tensione al massimo, altrimenti non reagiscono, quindi li devo ossessionare.

Mi odieranno? Non sono pagato per essere amato, me per vincere. Due mesi che dice che i vecchi devono aiutarlo. È quello che è successo dopo lo scudetto di Spalletti. Il messaggio dei vecchi non è passato, allora ha iniziato a stressare con la comunicazione, è passato alla comunicazione diretta. È arrivata una decisione: cosa fare per vincere? Devo arrivare anche al livello massimo anche di conflitto interno, va bene lo faccio. Per questo è un grande allenatore e dopo qualche anno deve andare via. Vincente e senza mezzi termini