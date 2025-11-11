FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Diletta Leotta: “Commenti a bordocampo? Sento tutto, anche i cori: una volta mi hanno urlato…”

ultimora

Diletta Leotta: “Commenti a bordocampo? Sento tutto, anche i cori: una volta mi hanno urlato…”

Diletta Leotta: “Commenti a bordocampo? Sento tutto, anche i cori: una volta mi hanno urlato…” - immagine 1
A Supernova, podcast di Alessandro Cattelan, Diletta Leotta ha parlato così delle sue esperienze televisive negli stadi italiani
Alessandro Cosattini Redattore 

Diletta Leotta: “Commenti a bordocampo? Sento tutto, anche i cori: una volta mi hanno urlato…”- immagine 2
Getty Images

A Supernova, podcast di Alessandro Cattelan, Diletta Leotta ha parlato così delle sue esperienze televisive negli stadi italiani:

Diletta Leotta: “Commenti a bordocampo? Sento tutto, anche i cori: una volta mi hanno urlato…”- immagine 3

“I commenti della gente quando faccio bordocampo? Sì, la gente la sento, diciamo che è andata a migliorare la situazione. Quando facevo la Serie B a Sky Sport, facevano striscioni in tutti gli stadi, questo era l’inizio del mio nuovo lavoro. Poi negli stadi facevano anche i cori, alcuni non bellissimi anche, ma io non la prendevo mai troppo seriamente, cercavo di non dar troppo peso. Non è semplice, una volta sono stati pesanti in Napoli-Brescia, credo fossero tifosi del Brescia. Mi hanno urlato qualcosa, tipo “Tira fuori le tette”. E gli ho fatto un pollice verso il basso per chiudere la questione”.

Leggi anche
Viviano: “Thuram la punta più forte della Serie A! Inter-Lazio? Dal campo mi ha...
CorSera: “Forse qualcuno è fuorviato dalle sue parole ma Chivu è in realtà è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA