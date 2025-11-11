“I commenti della gente quando faccio bordocampo? Sì, la gente la sento, diciamo che è andata a migliorare la situazione. Quando facevo la Serie B a Sky Sport, facevano striscioni in tutti gli stadi, questo era l’inizio del mio nuovo lavoro. Poi negli stadi facevano anche i cori, alcuni non bellissimi anche, ma io non la prendevo mai troppo seriamente, cercavo di non dar troppo peso. Non è semplice, una volta sono stati pesanti in Napoli-Brescia, credo fossero tifosi del Brescia. Mi hanno urlato qualcosa, tipo “Tira fuori le tette”. E gli ho fatto un pollice verso il basso per chiudere la questione”.