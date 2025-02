A Sky Calcio Club si è parlato anche del rigore non concesso all'Inter nel derby di Milano: queste le parole di Fabio Caressa in studio

A Sky Calcio Club si è parlato anche del rigore non concesso all'Inter nel derby di Milano . Queste le parole di Fabio Caressa in studio.

"Pavlovic prende in pieno la gamba di Thuram. Ma come fa a non intervenire il Var? Erano al bar? Altrimenti leviamolo il Var e buonanotte.