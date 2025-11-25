fcinter1908 ultimora Caressa: “Non vedo strapotere Inter e Di Canio ha ragione! Caso Sommer, ho impressione che…”

ultimora

Caressa: “Non vedo strapotere Inter e Di Canio ha ragione! Caso Sommer, ho impressione che…”

"Il Milan ha vinto in maniera allegriana, di corto muso, si è difeso con grande equilibrio", aggiunge Caressa sul derby
Matteo Pifferi Redattore 

Caressa: “Non vedo strapotere Inter e Di Canio ha ragione! Caso Sommer, ho impressione che…”- immagine 2

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così del derby vinto dal Milan:

"Il Milan ha vinto in maniera allegriana, di corto muso, si è difeso con grande equilibrio e poi ha segnato in contropiede. Devo dire, anche grazie a Sommer. Questo gioco del Milan funziona negli scontri diretti, l'Inter è andata molto addosso al Milan nel primo tempo come con la Roma.

Getty Images

Allegri ha fatto una scelta, ha visto che la difesa subiva troppo l'anno scorso, ha stretto la squadra, è una delle 4 squadre che giocano più basse mentre l'Inter è una delle squadre che giocano più alte. A Leao chiede un lavoro diverso rispetto al passato e poi ha recuperato Rabiot che dà copertura dalla parte di Leao. Così l'Inter ha attaccato a sinistra, anche perché l'Inter ha patito l'assenza di Dumfries. Carlos Augusto non è la stessa cosa, rientra sul sinistro, Dumfries è estremamente importante per l'Inter anche perché ha il cambio di passo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA