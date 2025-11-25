"Il Milan ha vinto in maniera allegriana, di corto muso, si è difeso con grande equilibrio e poi ha segnato in contropiede. Devo dire, anche grazie a Sommer. Questo gioco del Milan funziona negli scontri diretti, l'Inter è andata molto addosso al Milan nel primo tempo come con la Roma.

Allegri ha fatto una scelta, ha visto che la difesa subiva troppo l'anno scorso, ha stretto la squadra, è una delle 4 squadre che giocano più basse mentre l'Inter è una delle squadre che giocano più alte. A Leao chiede un lavoro diverso rispetto al passato e poi ha recuperato Rabiot che dà copertura dalla parte di Leao. Così l'Inter ha attaccato a sinistra, anche perché l'Inter ha patito l'assenza di Dumfries. Carlos Augusto non è la stessa cosa, rientra sul sinistro, Dumfries è estremamente importante per l'Inter anche perché ha il cambio di passo"