Caressa: “Inter, c’è un problema che può crearsi per Pio Esposito”

Le considerazioni del noto telecronista negli studi di Sky Sport a proposito del giovane attaccante nerazzurro
Daniele Vitiello
Fabio Caressa, nel suo focus negli studi di Sky Sport, si è concentrato in particolare su uno dei protagonisti di questo avvio di stagione dell'Inter. Qui le sue considerazioni:

Pio Esposito
"C'è un aspetto che può diventare un problema per Pio Esposito. Gli stanno mettendo troppa pressione addosso. Non è più un ragazzino, è già un ragazzo che in Serie B ha fatto benissimo, ma è comunque alle prime esperienze importanti. Questa attenzione anche un po' morbosa nei suoi confronti può mettergli addosso l'ansia di incidere. Deve andarci con calma, può incidere anche stoppando bene un pallone".

