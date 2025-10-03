Il giornalista, noto volto televisivo di Rai Sport di cui è stato anche vicedirettore, è stato licenziato dalla Rai

Gianni Pampinella Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 10:00)

La notizia è di ieri. Enrico Varriale, noto volto televisivo di Rai Sport di cui è stato anche vicedirettore, è stato licenziato dalla Rai. L'azienda di Viale Mazzini parla di "giusta causa" e così è stato congedato definitivamente dalla Rai.

Come sottolinea il Corriere della Sera, il provvedimento era nell’aria dopo la condanna in primo grado di Varriale "ma, secondo fonti ufficiose della Rai, in realtà non avrebbe formalmente niente a che vedere con i procedimenti penali. Visto che uno, l’ultimo in ordine di tempo, non è ancora arrivato alla sentenza mentre l’altro è giunto soltanto al primo grado di giudizio", si legge sul quotidiano.

"La nota inviata da Petrecca non si dilunga sulle motivazioni del licenziamento limitandosi a parlare di «giusta causa». E sempre ufficiosamente in azienda si dice che l’allontanamento definitivo di Enrico Varriale sia tecnicamente collegato a comportamenti tenuti dal giornalista in servizio e giudicati gravemente scorretti. Più precisamente in violazione degli impegni da lui sottoscritti nel contratto".

"Solo per fare un esempio, un provvedimento simile è stato preso nei confronti di un altro giornalista che aveva picchiato un collega e si era presentato armato di coltello in redazione. In altri casi provvedimenti simili vengono assunti, secondo il codice etico interno, quando si sottraggono beni o denaro all’azienda o quando si viola l’obbligo di esclusiva, fornendo all’esterno prestazioni che non siano state preventivamente conosciute e quindi autorizzate dalla direzione. Il secondo procedimento penale a carico di Varriale, sempre per stalking e lesioni, intanto è ancora in corso".

(Corriere della Sera)