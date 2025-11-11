FC Inter 1908
Sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha parlato della squadra di Chivu e dell'ottimo momento di Federico Dimarco
Sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha parlato della squadra di Chivu e dell'ottimo momento di Federico Dimarco

"Sapete dove mi è piaciuta di più l'Inter? Nelle dichiarazioni dopo la partita di Champions. Una squadra che prende talmente coscienza di sé da dire che una partita vinta di Champions che ti porta a 12 punti è una delusione per come l'hai affrontata... e lo dice Chivu e poi Dimarco, Carlos Augusto... vuole dire avere una grande consapevolezza. Ha consapevolezza di quando cala l'attenzione, sa di non poterselo permettere. Vuol dire che è sana, nei principi, Chivu è riuscito a entrare nei giocatori. Gioca un calcio faticoso, di grande pressioni offensiva. Rispetto a Inzaghi va molto in là, anche a corso di caricarsi un po' di falli. La squadra gioca bene e convince.

E poi ragazzi Dimarco... ha questo piede sinistro, dovrebbero costruire una teca per metterglielo al sicuro. Ha una delicatezza... la palla che mette per il secondo gol, è come i cecchini che prendono la moneta. Ha uno spazio per metterla tra uscita portiere e intervento del difensore che è strettissimo. Ogni volta che mette questo cross lo mette benissimo. Era da Roberto Carlos che l'Inter non aveva uno con un piede così a sinistra. Dimarco è decisivo, grandi complimenti. Mi era piaciuto già in U19. Era diventato quello che può giocare 60' ora sembra che possa giocare tranquillamente 90'. Ripeto costruiamo una teca attorno al sinistro di Dimarco".

