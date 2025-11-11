E poi ragazzi Dimarco... ha questo piede sinistro, dovrebbero costruire una teca per metterglielo al sicuro. Ha una delicatezza... la palla che mette per il secondo gol, è come i cecchini che prendono la moneta. Ha uno spazio per metterla tra uscita portiere e intervento del difensore che è strettissimo. Ogni volta che mette questo cross lo mette benissimo. Era da Roberto Carlos che l'Inter non aveva uno con un piede così a sinistra. Dimarco è decisivo, grandi complimenti. Mi era piaciuto già in U19. Era diventato quello che può giocare 60' ora sembra che possa giocare tranquillamente 90'. Ripeto costruiamo una teca attorno al sinistro di Dimarco".