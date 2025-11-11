"Inter favorita? Da tempo, non c'è dubbio. Chivu addirittura più bravo di quanto non pensassi: mi piace come parla, come allena, mi piace tutto. Ma c'è da dire una cosa: nel dover per forza prendere una posizione ci si dimentica di parlare di calcio. Akanji è più forte di Pavard, Sucic è molto più forte di Asllani, Esposito e Bonny molto meglio di Arnautovic e Correa. L'Inter è molto più forte dell'anno scorso. Tutti dicevano che doveva fare 100 punti, ora quanti ne deve fare? L'Inter gioca il calcio di prima, con più aggressione, più verticalità, ma è sempre quella roba là meglio di prima per qualità. Come fa a non essere favorita? Chi diceva che era favorita l'anno scorso non lo dice quest'anno, e l'anno scorso era peggio e aveva la finale di Champions".