Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'Inter di Chivu per lui favorita senza ombra di dubbio
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'Inter di Chivu per lui favorita senza ombra di dubbio:

"Inter favorita? Da tempo, non c'è dubbio. Chivu addirittura più bravo di quanto non pensassi: mi piace come parla, come allena, mi piace tutto. Ma c'è da dire una cosa: nel dover per forza prendere una posizione ci si dimentica di parlare di calcio. Akanji è più forte di Pavard, Sucic è molto più forte di Asllani, Esposito e Bonny molto meglio di Arnautovic e Correa. L'Inter è molto più forte dell'anno scorso. Tutti dicevano che doveva fare 100 punti, ora quanti ne deve fare? L'Inter gioca il calcio di prima, con più aggressione, più verticalità, ma è sempre quella roba là meglio di prima per qualità. Come fa a non essere favorita? Chi diceva che era favorita l'anno scorso non lo dice quest'anno, e l'anno scorso era peggio e aveva la finale di Champions". 

