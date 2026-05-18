"L'Inter l'ha dominato perché il gruppo ha reagito alla grande dopo la scorsa stagione e perché Chivu è stato bravissimo", dice Caressa

Matteo Pifferi Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 19:04)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così dell'Inter di Chivu e del rendimento dei nerazzurri anche in Europa:

"In campionato Conte ha ottenuto nettamente quello che doveva ottenere, posto che questo campionato è stato dominato dall'Inter e non era scontato. L'Inter l'ha dominato perché il gruppo ha reagito alla grande dopo la scorsa stagione e perché Chivu è stato bravissimo come tecnico e come gestore di spogliatoio a tenere alta la tensione a mantenere la squadra calma quando si diceva che l'Inter era in difficoltà. La distanza è sempre stata ampia, non ampissima in certi momenti.

Soprattutto dopo il derby si pensava che il Milan e il Napoli potessero recuperare però il capitano è stato dominato dall'Inter. L'abbiamo più messo in discussione noi per amore di lotta e per amore di spettacolo che per i risultati stessi. È vero che la squadra dell'Inter è forte ma è anche vero che l'anno scorso aveva perso il campionato e quest'anno ha avuto infortuni importanti come Calhanoglu, Dumfries e Thuram che è stato ottimo solo nella parte finale della stagione. Nonostante questi tre giocatori decisivi fuori, è riuscita a mantenere una costanza di risultati spaventosa. Chapeau al lavoro di Chivu che mi piace tantissimo"

"Nella top 11 di giornata ho voluto inserire Mkhitaryan per quello che ha fatto nella sua carriera in Italia, non solo all'Inter. Era considerato sul viale del tramonto, poi ha dato tantissimo all'Inter ed è stata un'ottima scelta. È uno che c'è quando serve, è stato sostituito bene nel gruppo ed è l'impressione dell'Inter, che è una squadra seria. Non ho apprezzato il modo in cui è uscita in Champions, non dico che quasi l'Inter abbia scelto ma quasi tanto è vero che ha vinto due trofei e se ci fossero state le semifinali di Champions non sarebbe stato lo stesso ma pretendo che le squadre italiano facciano meglio in Champions perché l'hanno dimostrato di poterlo fare"