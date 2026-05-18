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Zazzaroni: “Inchiesta Ascione? All’Inter non succederà nulla. Ci sono intercettazioni e…”

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Intervenuto nel Podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha chiesto aggiornamenti sull'inchiesta sugli arbitri a Ivan Zazzaroni
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto nel Podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha chiesto aggiornamenti sull'inchiesta sugli arbitri a Ivan Zazzaroni.

Zazzaroni: “Inchiesta Ascione? All’Inter non succederà nulla. Ci sono intercettazioni e…”- immagine 2

Il direttore del Corriere dello Sport qualche giorno fa è stato ascoltato per circa due ore dal pm Maurizio Ascione. Ecco la domanda di Cruciani: "Quanta credibilità dai all'inchiesta del PM Ascione da 0 a 100?".

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Immediata la risposta di Zazzaroni: "Credo che per quanto riguarda l'Inter non succederà niente. Ha tirato fuori tutto quello che succede nel mondo arbitrale che non conterà nulla evidentemente. Non so se ci saranno altri indagati. Ci sono intercettazioni ma non dico altro"

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