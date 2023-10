Caressa: “Turnover scientifico, Inzaghi sta facendo scelte logiche. Lautaro…”

Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dei tanti cambi di formazione dell'Inter in queste prime uscite stagionali: "Troppo turnover? Inzaghi secondo me sta facendo delle scelte logiche, sa che ha dei giocatori che dal 70' in avanti ti cambiano la partita. Ormai non bisogna più considerare la formazione a 11, ma a 13-14, poi una sostituzione te la tieni per eventuali infortuni. Le 4 risultano essere decisive. Lui cambia intorno al 60'-62'. Mkhitaryan è in uno stato di forma strepitoso. Quello di Inzaghi è un turnover scientifico. Ormai gli allenatori hanno degli strumenti precisi per capire come meglio utilizzare i calciatori.