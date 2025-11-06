Caressa: “Lookman continua ad avere comportamento poco professionale. E deve capire…”

"Mostrarsi sempre così arrabbiato e grintoso non fa bene a nessuno e nemmeno a lui", dice Caressa sulla vicenda Lookman

Matteo Pifferi Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 18:16)

Ha fatto molto discutere il diverbio molto acceso tra Ivan Juric e Ademola Lookman quando l'allenatore dell'Atalanta ha scelto di togliere il nigeriano nel finale del match contro il Marsiglia.

Juric, nel post partita, ha minimizzato l'accaduto, ammettendo che sia una cosa che può capitare ed è capitata anche a De Bruyne e Conte in questa stagione. Fabio Caressa, intervenuto su Youtube, ha voluto però dire la sua sul comportamento del calciatore:

"Voglio dire una parola su Lookman: dopo l'estate che c'è stata, dopo che sei rientrato, mostrarsi sempre così arrabbiato e grintoso non fa bene a nessuno e nemmeno a lui. E secondo me non è un atteggiamento giusto verso la società che ti paga, continua ad avere un atteggiamento poco professionale.

Juric vedo che continua a smorzare i toni e fa bene, Lookman è importante per l'Atalanta ed è per questo che è rimasto. Ma credo che lui debba fare un esame di coscienza e debba capire che c'è un limite alle cose e che i comportamenti sono molto importanti"