Ha fatto molto discutere il diverbio molto acceso tra Ivan Juric e Ademola Lookman quando l'allenatore dell'Atalanta ha scelto di togliere il nigeriano nel finale del match contro il Marsiglia.
Caressa: “Lookman continua ad avere comportamento poco professionale. E deve capire…”
Juric, nel post partita, ha minimizzato l'accaduto, ammettendo che sia una cosa che può capitare ed è capitata anche a De Bruyne e Conte in questa stagione. Fabio Caressa, intervenuto su Youtube, ha voluto però dire la sua sul comportamento del calciatore:
"Voglio dire una parola su Lookman: dopo l'estate che c'è stata, dopo che sei rientrato, mostrarsi sempre così arrabbiato e grintoso non fa bene a nessuno e nemmeno a lui. E secondo me non è un atteggiamento giusto verso la società che ti paga, continua ad avere un atteggiamento poco professionale.
Juric vedo che continua a smorzare i toni e fa bene, Lookman è importante per l'Atalanta ed è per questo che è rimasto. Ma credo che lui debba fare un esame di coscienza e debba capire che c'è un limite alle cose e che i comportamenti sono molto importanti"
