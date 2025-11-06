Pedullà: “Inter? Non dovrebbe succedere ma succede. Con tutto il rispetto per il Kairat…”

Alfredo Pedullà, su Youtube, ha analizzato il successo dell'Inter, di misura, sul Kairat Almaty: nerazzurri restano primi

Matteo Pifferi Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 17:16)

L'Inter non ha disputato una buona partita contro il Kairat ma, alla fine, grazie a Carlos Augusto è arrivata la quarta vittoria di fila in Champions League.

I nerazzurri rimangono così a punteggio pieno in testa alla graduatoria al pari di Arsenal e Bayern Monaco e ora l'Inter se la vedrà con le big: Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così la prestazione dei nerazzurri: "Chivu è stato molto chiaro a fine partita ma l'Inter ha fatto 4 vittorie su 4 partite, per quelli che pensano solo al risultato è un trionfo.

4 vittorie in 4 partite, ora arriva il calendario complicato, l'Inter ha preso solo un gol, tra l'altro nella partita più inattesa, con tutto il rispetto per il Kairat. Ma si era capito fin dai primi dieci minuti della partita che l'Inter era con la testa un po' così, succede, non dovrebbe succedere ma basta rimettere la barca sulla retta via e riprendere la navigazione"