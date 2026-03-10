All'Inter nel derby sono mancate cuore, rabbia e aggressività. Fabio Caressa, sul suo canale YouTube, ha commentato la prestazione dei nerazzurri

Marco Macca Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 15:16)

All'Inter nel derby sono mancate cuore, rabbia e aggressività. Fabio Caressa, sul suo canale YouTube, ha commentato la prestazione dei nerazzurri contro il Milan:

"Il Milan ha giocato meglio dell'Inter. Ai nerazzurri sono mancate rabbia e aggressività. Gioco piatto, mancanza quasi di cuore. Non dico che i giocatori non si impegnano, ma l'Inter viene criticata perché è una squadra forte, perché anche contro il Bodo ha espresso un gioco piatto senza rabbia. Tra i motivi c'è l'assenza di Lautaro, che canta e porta la croce nell'Inter. Non è solo quello che fa gol, ma è il primo che chiama il pressing sugli avversari, che con quella faccia arrabbiata dà quel qualcosa in più".

"Non credo che la stagione passata influisca. Certo è che questo animo da combattimento, quando non c'è Lautaro, manca. E' una squadra che rischia poco ed è per questo che fatica negli scontri diretti. E' importante che l'Inter ritrovi delle certezze, perché se non le ritrova allora le cose potrebbero anche complicarsi. Sette punti sono tanti, però questa è una cosa da superare per fare il salto di qualità".