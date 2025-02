«Rodrigo, Vinicius hanno un altro atteggiamento, sono cambiati in questi mesi. Ancelotti, il più forte di tutti, fa passare un messaggio di comunicazione di un certo tipo. Ad un certo punto era come se al Milan bastasse l'1-0 ma gli serviva un altro gol per passare». Così Fabio Caressa, su Radio Dee Jay, ha commentato l'eliminazione del Milan dalla Champions League per mano del Feyenoord. Ma si è soffermato anche sull'eliminazione della Juve dopo la sconfitta contro il PSV.