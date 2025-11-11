Il giornalista Fabio Caressa, sul suo canale YouTube, ha parlato del gol di Lautaro e del suo valore come capitano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Caressa: “Per me ormai Lautaro è come Del Piero e Bergomi ma non venitemi a dire che…”
ultimora
Caressa: “Per me ormai Lautaro è come Del Piero e Bergomi ma non venitemi a dire che…”
Il giornalista, sul suo canale YouTube, ha parlato del gol di Lautaro e del suo valore come capitano
"Lautaro non aveva segnato 4 giornate. Era stato molto utile alla squadra, ora ha segnato in Europa e in Italia. Io amo Lautaro, ma non mi dite che quel gol l'ha provato a fare così. Gol di esterno a Monaco, ma quello era voluto. Ha avurto la bravura e la capacità di chiudere subito il tiro e la palla è andata lì.
Grande fiuto ma è impossibile pensare di calciare e fare quel gol lì. Conta che rimanga l'attaccante, forse il giocatore più forte che abbiamo in Italia. Pallino assoluto per me, qualsiasi tifoso lo vorrebbe come capitano della sua squadra. Mi ricorda Del Piero, Bergomi..."
© RIPRODUZIONE RISERVATA