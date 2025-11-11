"Lautaro non aveva segnato 4 giornate. Era stato molto utile alla squadra, ora ha segnato in Europa e in Italia. Io amo Lautaro, ma non mi dite che quel gol l'ha provato a fare così. Gol di esterno a Monaco, ma quello era voluto. Ha avurto la bravura e la capacità di chiudere subito il tiro e la palla è andata lì.