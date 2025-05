Zazzaroni aggiunge: "Checché se ne dica, il PSG ha uno dei più grandi se non il più grande portiere del mondo. E dico che Kvara ha giocato ovunque e non ci sono riferimenti: per l'Inter è importante che recuperi Lautaro". Caressa è d'accordo: "Certo e dico che l'Inter è la squadra in Europa che segna più su calcio piazzato. Il PSG non è una squadra con tanti giocatori alti e ha preso tanti gol"

Zazzaroni, poi, aggiunge: "Sarà un partitone". Caressa non è d'accordo: "Non me lo sento ma da telecronista me lo auguro", Zazzaroni integra: "Ecco non cambiare stile, fai come l'altra volta. Anche Bergomi". Ma Caressa poi chiosa così: "La telecronaca la fa la partita, se è una partita come quell'altra... Come va va"