Intervenuto nel podcast Supernova, Fabio Caressa, noto commentatore sportivo, è tornato così sulla finale di Champions League persa dall'Inter: "E' stata un po' una somma di cose: come gioca il Paris, poi il fatto che hanno 24 anni di media e tu ne hai 34. Sei arrivato in una condizione fisica molto approssimativa: forse si può dire che è vero che si deve dare merito a una squadra che se la gioca in tutte le competizioni, però forse troppo. Perché il derby di Coppa Italia ti porta via, pensavi di aver perso lo scudetto e poi ti seri ritrovato a potertelo rigiocare: queste cose hanno contribuito. Ma non sempre è una cosa tattica: quelli erano nettamente più forti, non c'era niente da fare. L'unica cosa che potevi fare era non perdere 5-0: potevi stare aggrappato, poi magari un calcio d'angolo al 75' e la riaprivi. Però capisco anche che tu voglia riaprirla in qualche modo".