Si continua a discutere del mancato rigore concesso all'Inter nel finale del derby di domenica sera contro il Milan. Sull'argomento è intervenuto Fabio Caressa su YouTube. Ecco le parole del giornalista:
Caressa: “Se Doveri ha visto tocco Ricci è un fenomeno. Ma c’è un errore clamoroso se…”
"Se Doveri non l'ha visto, non può essere il VAR a decidere su un episodio del genere. Sarebbe un fenomeno Doveri se l'avesse visto: ma se non l'avesse visto, sarebbe un errore clamoroso, perché non è previsto in nessun caso che decida il VAR. Non ho certezze sull'episodio: dunque, la scelta di campo di Doveri va accettata".
"Ma lo ripeto: la questione è se l'ha visto o no. Se non l'ha visto, non può e non deve decidere il VAR. Se iniziamo ad ammettere che decide il VAR, allora togliamo l'arbitro. E' una questione su cui fare chiarezza".
