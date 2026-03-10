"Episodio valutato correttamente e in maniera appropriata in campo da Doveri. Ci ha un po' sorpreso quello che abbiamo letto in termini di dubbi riguardo a questa situazione. Noi di dubbi non ne abbiamo: è un braccio che rimane in sagoma, c'è un movimento a togliere di Ricci. Se l'avesse tolto, il pallone sarebbe finito sul petto. Al rallentatore si rischia che si notino micro-movimenti che possono far venire dei dubbi che a nostro avviso in questo episodio non ci devono essere. Non c'era bisogno di alcuna On Field Review in questa situazione. Decisione coerente con quanto accaduto l'anno scorso in Napoli-Inter con braccio di Dumfries: anche lì il tocco di mano è in sagoma e anche in quell'occasione il braccio non è stato punito. L'episodio di Bisseck in Inter-Lazio? E' più coerente l'episodio citato di Dumfries, Bisseck in quell'occasione va di fatto ad aumentare il volume corporeo e il braccio è fuori sagoma e il pallone lo avrebbe oltrepassato".