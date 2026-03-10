E' arrivato il verdetto ufficiale degli arbitri in merito al rigore non concesso all'Inter nel finale del derby contro il Milan.
ultimora
OPEN VAR – Tonolini: “Ricci non è rigore, giusto non andare al Var. Bisseck diverso, ecco perché”
In studio a DAZN ha preso la parola Mauro Tonolini, membro della CAN, che ha commentato così l'episodio, promuovendo l'operato di Doveri:
"Episodio valutato correttamente e in maniera appropriata in campo da Doveri. Ci ha un po' sorpreso quello che abbiamo letto in termini di dubbi riguardo a questa situazione. Noi di dubbi non ne abbiamo: è un braccio che rimane in sagoma, c'è un movimento a togliere di Ricci. Se l'avesse tolto, il pallone sarebbe finito sul petto. Al rallentatore si rischia che si notino micro-movimenti che possono far venire dei dubbi che a nostro avviso in questo episodio non ci devono essere. Non c'era bisogno di alcuna On Field Review in questa situazione. Decisione coerente con quanto accaduto l'anno scorso in Napoli-Inter con braccio di Dumfries: anche lì il tocco di mano è in sagoma e anche in quell'occasione il braccio non è stato punito. L'episodio di Bisseck in Inter-Lazio? E' più coerente l'episodio citato di Dumfries, Bisseck in quell'occasione va di fatto ad aumentare il volume corporeo e il braccio è fuori sagoma e il pallone lo avrebbe oltrepassato".
"Sul fischio di Doveri sul calcio d'angolo battuto dall'Inter e poi finito in rete: "Come fatto il altri momenti della gara, Doveri ha fischiato per prevenire dei contatti in area in rigore. Anche in quell'occasione ha fischiato per quel motivo. Tra l'altro, anche se non ci fosse stato il fischio, il gol l'avremmo annullato perché Carlos Augusto tocca la palla con la mano prima che finisca in rete".
(Open VAR - DAZN)
