"Rispetto il parere di tutti e il giudizio di tutti sempre e comunque ma alcune cose vanno dette. Chi lecitamente gufava, dico che è un sentimento contro, non facevano il tifo per il Barcellona ma erano contro l'Inter, è diverso. Per un interista, questa partita resta nella storia, la racconterà ai nipoti e anche per chi l'ha vista da neutrale è indimenticabile. Per me andava vissuta così. Lo stadio urla, piove, sei in una bolla emozionale, se ami il calcio… Il calcio ha dominato sulla logica della partita, perché la partita a momenti non ha avuto logica"